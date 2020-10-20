Орел, , 19:52 — REGNUM Уголовное дело о превышении должностных полномочий при расходовании бюджетных средств, выделенных на строительство многопрофильного медицинского центра Орловской областной клинической больницы, возбуждено после вмешательства прокуратуры региона, сообщила ИА REGNUM 20 октября старший помощник прокурора области Татьяна Цуканова.

Расследование ранее возбужденного по материалам прокурорской проверки уголовного дела по факту хищений бюджетных средств при строительстве многопрофильного медицинского центра Орловской областной клинической больницы активизировалось после соответствующих поручений прокурора Владислава Малкина. На данный момент двоим руководителям подрядных организаций предъявлено обвинение, один из них задержан и находится под арестом.

После вмешательства прокуратуры в СУ СК России по Орловской области для процессуальной проверки и решения вопроса об уголовном преследовании виновных должностных лиц был направлен материал, выделенный из уголовного дела, прокуратура внесла требование в адрес следственных органов.

В результате вмешательства прокуратуры возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ по факту превышения полномочий должностными лицами КУ Орловской области «Орелгосзаказчик». По версии следствия, с июля 2012 по декабрь 2014 года должностными лицами КУ Орловской области «Орелгосзаказчик» были приняты фактически не выполненные работы у представителей ЗАО «Союзинформ», осуществляющего комплекс работ по завершению строительства многопрофильного медицинского центра Орловской областной клинической больницы. На основании фиктивных актов было необоснованно оплачено более 230 млн рублей. По уголовным делам проводятся необходимые следственные действия.

Как сообщало ИА REGNUM, многопрофильный медицинский центр начали строить в 2008 году, затем строительство приостановили и возобновили спустя несколько лет. Несмотря на многочисленные обещания нескольких губернаторов и сотни миллионов бюджетных денег, строительство не окончено.

Читайте ранее в этом сюжете: Дело Орловского медцентра-«титаника» получило нового обвиняемого