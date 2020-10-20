Вологда, , 19:18 — REGNUM Уголовное дело возбуждено в связи с крушением вертолёта у деревни Бобровское (Нюксенский район, Вологодская область), сообщили 20 октября в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР.

Уточняется, что дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, возбудил Ярославский следственный отдел.

«Следователями проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств крушения воздушного судна, а также причин и условий, способствовавших данному происшествию», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области легкомоторный вертолёт Robinson, следовавший в Великий Устюг из областного центра, упал в реку Сухона 20 октября. При этом погибли руководитель АО «Дед Мороз» Олег Васильев и президент компании «Аэросоюз» Сергей Мозер.

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