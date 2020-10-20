Рейкьявик, , 19:08 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в Исландии, сообщает 20 октября Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Отмечено, что после землетрясения было зафиксировано еще несколько повторных сейсмических колебаний.

Эпицентр подземных толчков находился на 17 км южнее столицы страны города Рейкьявика. Очаг землетрясения расположен на глубине 10 км.

Информации о разрушениях, пострадавших или погибших пока не поступало.

Читайте ранее в этом сюжете: Землетрясение магнитудой 5,3 потрясло Индонезию