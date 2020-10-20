Курган, , 18:43 — REGNUM Курган 20 октября накрыл смог, ощущался запах гари. Об этом горожане сообщали в социальных сетях.

Как поясняет оперштаб Курганской области, смог в столице Зауралья появился из-за горящих степей в Брединском районе Челябинской области.

«Сегодня поступало много вопросов по поводу задымления, запаха гари на улицах. В Курганской области нет природных пожаров, в городе возгораний также не зафиксировано», — сообщает оперштаб.

По данным Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, смог принёс в Курган сильный юго-западный ветер.