Губкин, Белгородская область, 20 октября 2020, 18:00 — REGNUM Режим ЧС введён в пятиэтажном жилом доме на улице Центральной в посёлке Троицкий Губкинского горокруга Белгородской области. 36 семей эвакуировали из-за угрозы обрушения.
Многочисленные трещины на стенах, поле и потолке образовались в доме №3. Из многоэтажки спешно эвакуировали 36 семей. По словам жителей, они вынуждены снимать жильё за свой счёт, поскольку муниципальное жильё им не предоставили, кроме того, люди не успели забрать имущество, сообщает сайт города Старый Оскол.
Рядом со зданием установили информационную табличку, запрещающую проход, оградили территорию сигнальными лентами.