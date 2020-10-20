Губкин, Белгородская область, , 18:00 — REGNUM Режим ЧС введён в пятиэтажном жилом доме на улице Центральной в посёлке Троицкий Губкинского горокруга Белгородской области. 36 семей эвакуировали из-за угрозы обрушения.

Многочисленные трещины на стенах, поле и потолке образовались в доме №3. Из многоэтажки спешно эвакуировали 36 семей. По словам жителей, они вынуждены снимать жильё за свой счёт, поскольку муниципальное жильё им не предоставили, кроме того, люди не успели забрать имущество, сообщает сайт города Старый Оскол.

«Трещины раскрылись только во втором подъезде, в первом — ничего не поменялось. Мы сразу выселили жильцов второго подъезда, дали им время, чтобы они вывезли вещи. Мы расселили и первый, но вещи они не забрали именно из-за того, что нет нарушений. Ждём окончательное решение экспертизы через неделю. Те, кто снимает жильё за свой счёт, — это несогласные уехать в Губкин. У нас есть две принципиальные семьи, которые не хотели уезжать в город. А мы расселить 36 квартир по Троицкому тоже не можем», — цитирует телеграм-канал «Белгород №1» комментарий местных властей.

Рядом со зданием установили информационную табличку, запрещающую проход, оградили территорию сигнальными лентами.