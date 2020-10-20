Вологда, , 17:57 — REGNUM При крушении вертолета Robinson в Вологодской области погибли два человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС.

По данным телеканала 360, один из погибших — глава АО «Дед Мороз» Олег Васильев, второй — президент компании «Аэросоюз» Сергей Мозер.

По факту падения вертолета ведет проверку Вологодская транспортная прокуратура. Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ также ведет доследственную проверку обстоятельств случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, вертолет упал сегодня утром в реку после столкновения с линиями электропередачи.