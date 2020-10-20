Чебоксары, , 16:58 — REGNUM Бывший начальник финансово-экономического отдела минспорта Чувашии признана виновной в растрате бюджетных средств при оплате расходов за услуги связи. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная с использованием служебного положения). Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Чувашии.

Следствием и судом установлено, что с декабря 2017 года по март 2019 года осужденная лично подписывала документы на возмещение расходов на услуги сотовой связи, оказанных ей лично, за счет бюджетных денежных средств, предназначенных для оплаты затрат на обеспечение функций министерства. Ущерб бюджету оценивается на сумму более 23 тыс. рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 марта 2019 года чувашским следственным управлением СКР по итогам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении главного бухгалтера — начальника финансово-экономического отдела минспорта республики по подозрению в растрате при оплате расходов за услуги связи. Ущерб оценён в 18 тыс. рублей. Тогда же была проведена прокурорская проверка по факту оплаты служебной сотовой связи одному из бывших руководителей минспорта. 26 марта минспорт Чувашии распространил информацию о том, что в ведомстве предотвращена попытка уничтожения и выноса бухгалтерских документов.

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