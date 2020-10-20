Пестречинский район, Татария, 20 октября 2020, 18:33 — REGNUM Спасательные службы Татарии 20 октября получили сведения о падении вертолета в Пестречинском районе. Поисковые работы были организованы вместе с диспетчером аэропорта Казани, МВД, ФСБ, республиканским центром медицины катастроф и другими ведомствами.
По информации МЧС РТ, поисковые работы в предполагаемом месте падения вертолета результатов не дали и были завершены.
Как сообщало ИА REGNUM, информация о падении вертолета рядом с населённым пунктом Богородское поступила спасателям днем 20 октября. Незамедлительно был начат поиск воздушного судна.