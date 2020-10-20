Пестречинский район, Татария, 20 октября 2020, 16:20 — REGNUM О падении вертолёта рядом с населённым пунктом Богородское (Пестречинский район, Татария) 20 октября сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.
Уточняется, что крушение произошло в районе 14:26 мск. В настоящее время ведётся поиск упавшего вертолёта.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 20 октября, также вертолёт потерпел крушение в Вологодской области.
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