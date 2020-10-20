Ижевск, , 16:06 — REGNUM Жительница Ижевска признана виновной по ч.2 ст.159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что с 2016 по 2020 год женщина предоставляла в районный отдел Центра занятости населения Ижевска заведомо ложные и недостоверные сведения, на основании которых она получала пособие по безработице. В целом ею похищено около 154 тыс. рублей.

В ходе следствия частично ущерб обвиняемая возместила.

Судом ей назначено наказание в виде 10 месяцев исправительных работ условно с испытательным сроком восемь месяцев с удержанием в доход государства 5%. Также удовлетворен иск центра занятости на сумму 152 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 сентября текущего года в Удмуртии зарегистрировано 29,79 тыс. безработных. По сравнению с данными на аналогичную дату прошлого года количество безработных выросло на 22,44 тыс. человек или более чем в три раза. На указанную дату уровень безработицы в регионе составляет 3,91%, годом ранее показатель составлял 0,94%.

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