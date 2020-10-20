Казань, , 15:21 — REGNUM В аэропорту столицы Татарии сотрудники таможенного поста в ходе контроля авиарейса Казань-Анталья в багаже жительницы республики обнаружили «шкуру медведя с головой и четырьмя лапами». О незадекларированной находке сообщает пресс-служба региональной таможни.

Было принято решение направить товар на экспертизу, где определят вид и название животного, а также установят возможную принадлежность к охраняемым видам. Дальнейшие решения примут по результатам исследования.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, житель Красноярского края предстанет перед судом по обвинению в приобретении нескольких тысяч шкур соболя, добытых преступным путём. По предварительным данным, сумма причиненного ущерба превысила 68 млн рублей.

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