Рязань, , 14:57 — REGNUM Табельное оружие применил один из полицейских во время погони за нарушителем правил дорожного движения в Рязани. Мужчину на иномарке преследовали сначала в городе, а затем на трассе «Урал М5», сообщили ИА REGNUM 20 октября в пресс-службе регионального УМВД.

Ford Focus перекрыл проезд во двор дома на улице Новаторов вечером 19 октября. Инспекторы ДПС, прибывшие на место, обнаружили за рулём в автомобиле мужчину, который заблокировал двери и отказался выходить. Очевидцы пояснили, что мужчина находится в состоянии опьянения. Рядом с машиной находился владелец, отец водителя, который сообщил, что не может объяснить поведение своего сына.

Мужчина неожиданно завёл иномарку, по бордюру объехал стоящие на проезжей части другие автомобили и направился на парковку к торговому центру на Московском шоссе. Там водитель наехал на стоящую Lada Kalina. Полицейские попытались задержать водителя, разбили окно двери, однако нарушитель резко вывернул и уехал с парковки. На высокой скорости водитель продолжил движение по трассе «Урал М5», преграждая путь другим участникам движения и выезжая на встречную полосу. Один из инспекторов ДПС выстрелил в Ford, пуля попала в заднее правое колесо, иномарка остановилась.

Полицейские задержали водителя — 37-летнего жителя Рязани, предположительно, с признаками опьянения. Ранее мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. За ночную погоню на него составлено ещё шесть протоколов.