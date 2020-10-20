Вологда, , 14:36 — REGNUM Согласно предварительным данным, в результате крушения частного вертолета, который упал в реку около деревни Бобровское в Нюксенском районе Вологодской области, погибли два человека — пилот и пассажир. Об этом 20 октября сообщили в региональном ГУ МЧС.

«По предварительным данным, погибли два человека — пилот и пассажир, которые находились на борту», — приводит ТАСС сообщение ГУ МЧС по региону.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Вологодской области вертолет упал в реку после того, как врезался в высоковольтную линию электропередачи.