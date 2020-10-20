Киев, , 14:01 — REGNUM В Киеве из банкомата неизвестным способом украли более 280 тыс. гривен или почти $10 тыс. Об этом сообщило издание «Обозреватель» со ссылкой на собственные источники.

Как выяснили журналисты, пропажу выявили в банкомате, установленном в здании детской поликлиники. Инкассаторов удивило то, что полные кассеты с наличными были загружены в банкомат 9 октября, а уже 16-го пришёл сигнал об отсутствии денег.

В ходе осмотра выяснилось, что прибор не был взломан, сигнализация также не сработала. В данный момент полиция выясняет, каким образом злоумышленникам удалось достать деньги из банкомата.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Вене полиция задержала бывшего работника одного из украинских банков, которого подозревают в похищении €9 млн в 2012—2014 годах.

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