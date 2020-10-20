Вологда, , 13:50 — REGNUM Около деревни Бобровское в Нюксенском районе Вологодской области вертолет упал в реку после того, как врезался в высоковольтную линию электропередачи. Об этом 20 октября сообщила с места аварии глава администрации Нюксенского района Светлана Теребова.

«Вертолет врезался в высоковольтную линию и упал в речку между деревнями Бобровское и Мыс, их разделяет река», — приводит ее слова ТАСС.

Также она уточнила, что в настоящее время винтокрылую машину уносит вниз по течению реки и видно, что в вертолёте находится человек.

«Вытащить пока не можем, пока ничего не понятно, жив он или нет. Навстречу направили катер», — отметила Теребова.

Кроме того, известно, что на место инцидента выехала группа Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября стало известно, что пассажирский самолет, следовавший из Москвы в Сургут, совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске из-за ухудшения самочувствия одной из пассажирок.