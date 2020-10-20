Горно-Алтайск, , 13:12 — REGNUM В ходе проведения поисковых мероприятий на Алтае обнаружено тело второго мужчины, пропавшего в выходные дни в горах. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Напомним, что в ночь с 16 на 17 октября при проведении работ по учёту диких животных на территории Джазаторского сельского поселения в Кош-Агачском районе в районе Тархатинского озера пропали двое работников Комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Алтая. Следователи организовали доследственную проверку по факту безвестного исчезновения двоих местных жителей.

Позже было найдено тело одного из мужчин.

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«Днём 17 октября 2020 года в ходе проведения поисково-спасательных мероприятий в труднодоступной местности на территории Кош-Агачского района в горах обнаружено тело одного из мужчин. Сегодня утром в вышеуказанном месте спасателям регионального МЧС удалось найти и извлечь из снежной лавины тело второго мужчины, предположительно также погибшего при сходе снега с вершин гор. Проведение поисково-спасательных мероприятий прекращено. Решается вопрос о транспортировке обнаруженного тела второго мужчины в районный центр Кош-Агачского района для передачи следователям следственных органов следственного управления и проведения судебно-медицинской экспертизы, опознания родственниками», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.