Иркутск, , 13:07 — REGNUM В Иркутской области не оставляют надежд отыскать пассажиров и пилота самолета Ан-2 из Бурятии. Об этом сегодня, 20 октября, известил губернатора иркутской области Игорь Кобзев.

«Мы не можем оставить в беде родственников тех, кто был на борту, и обратимся в Росавиацию с просьбой возобновить поиски пропавших людей», — заявил глава региона. Напомним, самолёт авиакомпании «Феникс» с шестью людьми на борту пропал в ходе облёта территории Тункинского и Окинского районов Бурятии 18 июля. Возбуждено уголовное дело.

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