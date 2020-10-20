Челябинск, , 12:59 — REGNUM Крупный пожар в Брединском районе Челябинской области скорее всего возник по вине человека. Об этом сообщает региональное управление лесами.

Пожар возник днём 19 октября и из-за сухой почвы и сильного ветра быстро распространился на большую территорию. К 01:00 по местному времени 20 октября его площадь достигла 980 га. На тушении огня заняты более 180 человек, также привлечено 40 единиц техники.

Глава управления Сергей Лавров считает, что местные жители нарушили правила безопасности при сборе валежника. «Серьёзная группировка сил и средств задействована в локализации, работают чётко и слажено», — отметил руководитель.

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