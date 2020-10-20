Барнаул, , 12:50 — REGNUM Серьёзные проблемы с оказанием медицинской помощи больным COVID-19 в Алтайском крае, о которых уже почти месяц говорят представители общественности, только сегодня, 20 октября, признали власти региона.

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"Сотрудники станции скорой помощи, как и их коллеги из других медицинских учреждений, подтвердили, что система здравоохранения Алтайского края впервые столкнулась со столь сложной ситуацией», — сказано в официальном сообщении пресс-службы регионального правительства.

Вместе с тем из приведённых слов губернатор Виктора Томенко непонятно, какие такие «дополнительные решения в сфере профилактики распространения коронавирусной инфекции» будут предприняты. Сказано лишь, что направлены обращения к федеральным органам власти для решения одной из острейших проблем — дефицита лекарств в аптеках.

Коек для лечения больных с коронавирусам в крае действительно осталось очень мало. Поэтому уже со следующей недели их количество увеличится с 4655 штук до 5000. Далее последует сокращение оказания плановой медицинской помощи для мобилизации медиков на обслуживание больных коронавирусом.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи со взрывным ростом распространения коронавируса и началом сезона простуд сотрудники скорой и неотложной медицинской помощи в Алтайском крае работают на износ, время ожидания медицинской бригады может составлять более суток. В настоящее время в правительстве края рассматривается инициатива минздрава о создании дополнительных госпиталей в немедицинских организациях: возможно, будут задействованы образовательные учреждения и торговые центры.

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