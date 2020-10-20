Вашингтон, , 12:42 — REGNUM Сотрудники компании «Аэрофлот» якобы причастны к контрабанде электроники из США в Россию. Это следует из заявления, опубликованного 19 октября на сайте прокуратуры восточного округа штата Нью-Йорк.

Американское надзорное ведомство утверждает, что в рамках преступной схемы в Россию были вывезены устройства Phone, iPad, Apple Watch и другая техника общей стоимостью $50 млн. Этим занимались десять человек, восемь из которых уже арестованы.

Утверждается, что обвиняемые — члены международной группы контрабандистов. Технику, в том числе краденую, перевозили пассажиры авиакомпаний, включая действующих и бывших сотрудников «Аэрофлота».

Американские правоохранители обнаружили электронику при досмотре багажа сотрудников авиакомпании и других «курьеров». Визы 113 сотрудников «Аэрофлота» аннулированы. Российская сторона проверяет эту информацию, сообщили в Генконсульстве РФ ТАСС.