Санкт-Петербург, , 12:31 — REGNUM В Санкт-Петербурге недовольный клиент пришел в магазин с автоматом для страйкбола. Мужчине показалось, что в торговой точке его обсчитали и захотел разобраться с персоналом. Об этом 20 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел около 11 часов вечера 19 октября в Калининском районе Санкт-Петербурга. В полицию обратилась 24-летняя девушка, которая увидела в магазине на Кушелевской дороге двоих неизвестных, один из которых держит в руках предмет, похожий на автомат. При этом мужчины не пускали никого внутрь помещения.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали двух 34-летних мужчин, у одного из которых изъяли пневматическое оружие — страйкбольный автомат. Как выяснилось, мужчина незадолго до этого приобрел в магазине продукты и решил, что его обсчитали.

«Позвав на подмогу своего товарища и захватив пневматическое оружие, мужчина решил вернуться и разобраться», — уточнили в полиции.

В результате инцидента никто не пострадал. По факту произошедшего проводится проверка.