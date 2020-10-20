Барнаул, , 12:29 — REGNUM В связи со взрывным ростом распространения коронавируса и началом сезона простуд сотрудники скорой и неотложной медицинской помощи в Алтайском крае работают на износ. Как сообщает официальный сайт региона со ссылкой на слова главного врача станции скорой медицинской помощи Андрея Посекунова, такого никогда не было: ежедневно поступает по 2500 вызовов вместо традиционных 900−950. Ситуация осложняется массовым заболеванием среди медиков: более 200 сотрудников скорой помощи находятся на больничном.

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«Лавинообразный рост количества обращений и дефицит работников привели к тому, что время ожидания медицинской бригады может составлять более суток. Часть пациентов, которым не требуется экстренная или неотложная помощь, диспетчеры перенаправляют в поликлиники по месту жительства. Но не всегда с пациентами можно договориться», — заявила старший врач станции скорой помощи Светлана Еланцева. Сотрудники станции скорой помощи считают, что необходимо усилить работу с пациентами на уровне амбулаторно-поликлинического звена.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуациия по коронавирусу в Алтайском крае продолжает оставаться крайне напряженной: на 20 октября выявлено 16 783 носителей SARS-CoV-2, причём только 190 из них выявлены за последние сутки.

Губернатор Виктор Томенко который недавно вылечился от двусторонней COVID-пневмонии, заявил, что существующая обстановка стала напоминать военную, но при этом каких-то адекватных заявленной ситуации действий пока не последовало.

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