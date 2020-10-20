Одесса, Украина, 20 октября 2020, 12:31 — REGNUM В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пресекли транзит 750 кг каптагона. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
В ведомстве рассказали, что каптагон часто используется представителями исламистских террористических группировок для влияния на психику боевиков.
Позже оперативники узнали, что подозреваемые переместили наркотики на склад, а для его дальнейшей транспортировки в одну из стран Персидского залива приобрели партию крахмала.
Злоумышленники были задержаны, а наркотики изъяты. Стоимость партии «боевого наркотика» на чёрном рынке превышает $30 млн, отметили в СБУ.
Ранее в Государственной пограничной службе Украины сообщили что, с начала 2020 года на границах страны изъяли 379 кг наркотиков.
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