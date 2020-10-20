Петропавловск-Камчатский, , 12:23 — REGNUM Глава Росрыболовства Илья Шестаков после обсуждения возможных причин снижения численности лососей у берегов Дальнего Востока и Аляски предложил организовать научную конференцию на международном уровне, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Камчатского края.

«Поскольку ситуация в целом общая для всех стран, я думаю, что необходимо инициировать проведение международной конференции среди заинтересованных стран, прежде всего это Япония и США», — сказал Илья Шестаков.

Губернатор Камчатки Владимир Солодов поддержал инициативу Шестакова и предложил провести конференцию на полуострове.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке зафиксирован недолов горбуши во время прошедшей путины. Учёные не исключают, что на объёме сказались климатические изменения, которые привели к красным приливам.

Всемирный фонд дикой природы (WWF) призывает учёных со всего мира подключиться к выяснению причин массовой гибели обитателей дна Тихого океана у берегов Камчатки.