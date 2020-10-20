Ижевск, , 12:17 — REGNUM В полицию Ижевска поступило сообщение о том, что неизвестный, угрожая 21-летней сотруднице предметом, похожим на пистолет, пытался похитить лекарственный препарат из аптеки на улице Ленина. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Удмуртии.

На место в кратчайшие сроки выехали автопатруль полка патрульно-постовой службы и группа задержания Росгвардии. Злоумышленник на момент прибытия правоохранителей еще находился в аптеке, вел себя неадекватно.

В итоге подозреваемый был задержан, им оказался 20-летний безработный местный житель. У него изъяли пневматический газобалонный пистолет. Сейчас он водворен в СИЗО.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК РФ («Разбой, совершенный под угрозой применения оружия»). За данное преступление мужчине может быть назначено наказание до 10 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, летом текущего года в Чебоксарах произошло ограбление аптечного пункта на улице Короленко. Нападавший угрожал фармацевту ножом. Разбойное нападение было раскрыто по горячим следам. По словам фармацевта, в аптечный пункт ворвался мужчина и, угрожая кухонным ножом, похитил с прилавка спиртосодержащее лекарственное средство и батончик гематогена. В ходе оперативно-разыскных мероприятий под подозрение попал 51-летний мужчина, который потом признал вину.

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