Чита, , 11:59 — REGNUM Прокуратура Забайкальского края инициировала проверку по факту серьезного пожара в здании торгового центра в Чите. Как пояснил и.о. начальника управления прокуратуры края Александр Филиппов, скорее всего, данное происшествие возникло после замыкания проводки в одном из помещений, но теперь надзорному ведомству предстоит дать оценку соблюдения собственниками и арендаторами требований пожарной безопасности. Также нужно определить полноту действий контролирующих органов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, пожар в кафе в здании крытого рынка, расположенного на перекрёстке улиц Лазо и Ярославского, произошёл накануне утром, 20 октября. По данным спасателей, обошлось без пострадавших, но площадь возгорания составила 300 кв. метров. l

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