Липецк, , 11:46 — REGNUM В городе Ельце Липецкой области возбуждено уголовное дело об осквернении мемориала, посвящённого погибшим в годы Великой Отечественной войны. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

16 октября компания из пяти детей и подростков водила хоровод вокруг «Вечного огня», жгла цветы от венков и совершала «другие хулиганские действия». Правоохранительные органы установили их личности: правонарушителями оказались местные жители, самому старшему из которых — 17 лет, возраст остальных — от семи до девяти лет.

17-летний подросток задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм, то есть осквернение мемориального сооружения, совершенный группой лиц совместно с малолетними, не достигшими уголовной ответственности».

Для установления вменяемости подростка назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Следователи установят условия воспитания детей в семьях.