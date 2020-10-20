Саранск, , 11:45 — REGNUM В Мордовии завершено расследование уголовного дела в отношении председателя коллегии адвокатов «Краснослободский юридический центр» Адвокатской палаты республики по ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ («Покушение на мошенничество»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

По данным следствия. в сентябре 2019 года адвокат был задержан при получении денежных средств в размере 700 тыс. рублей. За эти деньги он обещал помочь 30-летнему мужчине решить вопрос сдачи квалификационных экзаменов и получением статуса адвоката. При этом исполнять обещанное он не собирался, обратив полученные средства в свою пользу.

В ходе предварительного следствия вину он признал полностью. В настоящее время адвокат находится под домашним арестом. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре текущего года в республике был задержан адвокат Коллегии адвокатов Москвы. По данным следствия, он был задержан в момент получения от гражданской супруги своего подзащитного 400 тыс. рублей из ранее оговоренного 1 млн рублей. За это адвокат обещал повлиять на избрание подзащитному более мягкой меры пресечения и в дальнейшем на решение суда при назначении наказания. На самом деле, адвокат такой возможности не имел. Полученными средствами он собирался распорядиться по собственному усмотрению. Адвокат заключен под стражу, уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ («Покушение на мошенничество»).

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