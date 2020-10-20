Казань, , 11:46 — REGNUM Сотрудники Роспотребнадзора Татарии за девять месяцев текущего года провели 108 контрольно-надзорных проверок в отношении субъектов, реализующих алкогольную продукцию. За это время проверили 154 торговых объекта, сообщает пресс-служба ведомства.

Нарушения выявлены на 118 объектах, или 76,6% от общего числа, проверено около 2,5 тыс. декалитров алкогольной продукции, в том числе импортной — 628,5 декалитра.

Проверки выявили 153 нарушения законодательства. По их результатам управлением Роспотребнадзора составлено 113 административных протоколов (девять — на юрлиц, 104 — на должностных лиц). Вынесено 105 постановлений о привлечении к административной ответственности на общую сумму 650 тыс. рублей. По итогам проверок приостановлена реализация 19 партий алкогольной продукции из-за несоответствия маркировки и сроков годности.

ИА REGNUM ранее сообщало, около 7 тонн немаркированной алкогольной продукции выявили правоохранители у 32-летнего жителя Тукаевского района Татарии. Мужчина приобрел нелегальный алкоголь (водка различных наименований) для последующего сбыта на сумму более 5 млн рублей. Фальсификат подозреваемый хранил на территории гаражного кооператива и реализовывал мелкими партиями через розничную сеть магазинов.

Читайте также: У жителя Татарии изъяли 7 тонн нелегального алкоголя