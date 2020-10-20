Урюпинск, Волгоградская область, , 11:44 — REGNUM В покушении на изнасилование и совершении насильственных действий сексуального характера в отношении пожилой женщины подозревается 24-летний житель рабочего посёлка Светлый Яр Волгоградской области. Мужчина забрался в дом к 79-летней слабовидящей пенсионерке, насильника увидела сиделка, сообщили ИА REGNUM 20 октября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По данным следствия, поздно ночью 18 октября молодой человек в состоянии алкогольного опьянения проник в чужой дом. Он попытался изнасиловать слабовидящую хозяйку дома. На шум из соседней комнаты вышла сиделка, которая про просьбе родственников пожилой пенсионерки осуществляла за ней уход. Женщина позвонила в полицию, злоумышленника задержали прибывшие незамедлительно сотрудники Росгвардии.

Молодой мужчина задержан, следствие ходатайствует о заключении его под стражу.