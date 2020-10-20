Минск, , 11:27 — REGNUM Ещё 15 суток административного ареста получил за участие в несанкционированной акции, отбыв перед этим предыдущие 15 суток, заместитель председателя Белорусского независимого профсоюза (БНП), член стачечного комитета ОАО «Беларуськалий» Сергей Черкасов. Об этом 20 октября сообщается на сайте БНП.

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"Сергей Черкасов уже третий раз за последние два месяца осужден по Административному кодексу и пробудет в заключении как минимум 45 суток», — говорится в сообщении.

Также указывается, что ещё два участника политической стачки — Павел Пученя и Юрий Корзун — тоже получили по 15 суток административного ареста, и их, по информации сайта БНП, «не выпуская из РОВД, перевезли в Солигорск», где повторно осудили.

Кроме того, уточняется, что БНП намерен в ближайшее время обратиться к международному профсоюзному движению для «поддержки в освобождении профсоюзного лидера и членов независимого профсоюза».

Как передавало ИА REGNUM, ранее заместитель польского министра внутренних дел Бартош Гродецкий сообщил, что с 18 августа по 18 октября включительно в Польшу прибыли 707 жителей Белоруссии в связи с политическим кризисом в республике.