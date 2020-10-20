Екатеринбург, 20 октября 2020, 11:39 — REGNUM В центре Екатеринбурга найдено тело пропавшего лётчика Руслана В. из Якутии. Об этом сообщил пресс-секретарь свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых.
Труп обнаружил охранник жилого комплекса, находящегося в центральной части города. Родственники уже опознали лётчика. Тело было найдено за гаражами, на нём имеются травмы.
«Полиция пока не делает выводов о причинах смерти», — сказал Горелых порталу «Е1».
На месте работают сыщики уголовного розыска и служебно-разыскная собака по кличке Линч.
Как сообщало ИА REGNUM, летчика из Якутска искали с 13 октября 2020 года.
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