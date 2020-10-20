Ижевск, , 11:04 — REGNUM Замгенпрокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации») в отношении бывшего министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

По версии следствия, в 2016 году министр организовал незаконное строительство банно-гостиничного комплекса на территории Чекеровского государственного охотничьего комплексного заказника. Этими действиями причинен экологический вред природным комплексам и окружающей природной среде. Также были незаконно использованы бюджетные средства в размере 3,5 млн рублей.

Уголовное дело по существу будет рассматриваться Октябрьским районным судом Ижевска.

Напомним, в 2014—2017 годах министерство природных ресурсов республики возглавлял Александр Нестеров.

Как сообщало ИА REGNUM, летом прошлого года четыре года лишения свободы условно получил бывший заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии.

Было установлено, что бывший замминистра незаконно завышал нормы допустимой добычи кабана на территории охотничьих угодий республики, в связи с чем охотничьим ресурсам был причинен вред, оцененный в сумму 60 млн рублей.