Уфа, , 10:51 — REGNUM Мужчина скончался после столкновения с деревом и возгорания автомобиля на трассе в Башкирии. Об этом 20 октября сообщил главный госавтоинспектор по региону Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, авария произошла вечером 19 октября в Стерлитамакском районе. Автомобиль «Renault Logan», под управлением 26-летнего мужчины, ехал по автодороге Уфа — Оренбург. На 110 км данной трассы автомобиль съехал в кювет, врезался в дерево и загорелся.

Сообщается, что 26-летний пассажир автомобиля скончался от ожогов и травм на месте происшествия. Водитель автотранспортного средства был доставлен в больницу.

В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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