Набережные Челны, Татария, , 10:40 — REGNUM Два воспитанника детского сада «Радужный» в Набережных Челнах самовольно ушли из дошкольного учреждения. Прокуратура города провела проверку по данному факту, сообщает пресс-служба республиканского ведомства.

Утром 22 сентября текущего года воспитатели подготавливали детей к утренней прогулке. Оставшиеся без присмотра полуторагодовалые девочка и мальчик самовольно вышли на улицу в легкой одежде. Прохожие обнаружили детей во дворе детсада около припаркованных автомобилей и завели их обратно в помещение дошкольного учреждения. Дети не пострадали и продолжают посещать детсад. Их родители претензий в адрес образовательной организации не предъявили.

В адрес заведующей АНО ДОО «Счастливое детство» внесено представление об устранении причин и условий, которые способствовали нарушению закона, а также о привлечении виновных сотрудников к ответственности. В ходе рассмотрения представления два воспитателя наказаны в дисциплинарном порядке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в одном из частных детских садов города Альметьевска провели доследственную проверку после сообщений в соцсетях о гуляющем на детской площадке без присмотра ребенке.

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