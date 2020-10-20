Самара, , 10:43 — REGNUM Легковой автомобиль провалился в яму из-за прорыва трубопровода в Самаре. Об этом 19 октября сообщили очевидцы в группе «ДТП Самара» в одной из социальных сетей.

По их информации, произошел прорыв теплосетей на пересечении улицы Физкультурной и проспекта Кирова. В результате машина провалилась в яму. Дорогу перекрыли.

К счастью никто не пострадал.

По информации некоторых СМИ, в результате аварии без горячего водоснабжения остались более двух тысяч жителей восьми многоквартирных жилых домов, а также три социально значимых объекта. Асфальт провалился между трамвайными путями. Специалисты сейчас устраняют аварию и ее последствия.

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