Новосибирск, , 10:34 — REGNUM В Новосибирской области мужчине предъявили обвинение в убийстве, совершённом им 21 год назад. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

В ведомстве уточнили, что в апреле 1999 года в центре Первомайского района Новосибирска между двумя компаниями молодых людей произошёл конфликт. Один из мужчин выстрелил в другого. От полученных травм последний скончался на месте. Стрелявший скрылся и был объявлен в розыск. Ему заочно было предъявлено обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

«Ввиду неустановления местонахождения обвиняемого расследование уголовного дела было приостановлено, однако работа по раскрытию этого преступления прошлых лет не прекращалась. 13 октября 2020 года в следственные органы поступила информация об установлении местонахождения розыскиваемого лица в городе Тюмень. Учитывая данный факт, производство по уголовному делу было возобновлено. Обвиняемого, почти 21 года скрывавшегося от уголовного преследования, этапировали в город Новосибирск и доставили в следственный отдел СУ СКР по Новосибирской области», — рассказали в СКР.

В настоящее время мужчина находится под стражей. Свою причастность к совершению преступления мужчина не отрицал. Расследование уголовного дела продолжается.