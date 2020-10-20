Барнаул, , 10:26 — REGNUM Эпидемиологическая ситуациия по коронавирусу в Алтайском крае продолжает оставаться крайне напряженной. По данным оперативного штаба на 20 октября, К настоящему времени выявлено носителей 16 783 SARS-CoV-2, причём только 190 из них выявлены за последние сутки.

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По-прежнему наблюдается существенный рост количества пациентов, больных внебольничной пневмонией (5 233 человека, +48 за последние сутки) и ОРВИ (5 976 человек, +142 за последние сутки). Тяжелобольных к настоящему времени насчитывается 364 пациента (+9 за последние сутки), к ИВЛ подключены 138 пациентов (+3 за последние сутки).

Не обошлось без семи новых летальных случаев. Общее число жертв коронавируса в Алтайском крае составляет уже 659 человек. Растёт число заразившихся коронавирусом детей. Сначала учебного года по официальной статистике таковых значится 270 человек. В общей сложности SARS-CoV-2 победили 14 254 человека (+155 человек за сутки).

Как уже сообщало ИА REGNUM, со времени взрывного роста заболеваемости среди носителей SARS-CoV-2 в Алтайском крае прошло примерно около двух недель. За это время заболевших пневмонией и ОРВИ, судя по данным оперативного штаба на 19 октября, стало в десятки раз больше, произошёл значительный рост летальных исходов (123 пациента за последние две недели).

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко который недавно вылечился от двусторонней COVID-пневмонии, заявил, что существующая обстановка стала напоминать военную, но при этом каких-то адекватных заявленной ситуации действий пока не последовало.

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