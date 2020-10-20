Новосибирск, , 10:25 — REGNUM В Новосибирске во время фотосъемки на платине дамбы ГЭС в воду упали два человека. Проводится доследственная проверка. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

В ведомстве уточнили, что сообщение о том, что ночью в Советском районе Новосибирска на платине дамбы ГЭС во время фотосъемки в воду упали молодой человек и девушка поступило сегодня, 20 октября. Девушку доставили на берег и передали медикам. Сейчас она находится в больнице. Поиски молодого человека продолжаются.

«Предварительно установлено, что компания из шести человек приехала на дамбу. Двое парней и две девушки вышли из машины и решили сделать селфи. Когда один из молодых людей спустился на парапет, оступился и упал в воду. Его товарищ поспешил на помощь, однако тоже упал в воду. Девушки, не растерявшись, попытались оказать помощь молодым людям, одна из девушек также упала в воду. Последнюю доставили на берег и передали бригаде скорой помощи. Молодой человек, пытавшийся спасти своего товарища, смог сам выплыть на берег. Поиски второго молодого человека продолжаются», — уточнили в СКР.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.