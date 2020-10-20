Муслюмовский район, Татария, , 10:30 — REGNUM В Татарии по подозрению в совершении мошенничества и превышении служебных полномочий задержали и. о. главы исполкома Муслюмовского района. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

По версии следствия, весной 2019 года между Муслюмовским муниципальным районом и АО «Татагролизинг» был заключен договор пожертвования. Согласно документу, в бюджет района передавалось различное движимое и недвижимое имущество, в том числе и сельхозтехника на общую сумму более 88 млн рублей. В июне 2019 года подозреваемый подписал распоряжение о списании имущества с баланса района, в том числе переданного «Татагролизингом». Как полагает следствие, часть имущества, в том числе сельхозтехника, использовалось гражданами, приближенными к руководству района.

Подозреваемый свою причастность к совершению преступлений не признал. Следствие в ближайшее время обратится с ходатайством в суд об избрании в отношении него меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

ИА REGNUM ранее сообщало, следственные органы СКР по Татарии возбудили уголовное дело в отношении 57-летнего директора МКП «Управление по благоустройству и озеленению» города Бавлы по подозрению в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. В 2018—2019 годы подозреваемый внес в акты выполненных работ ложные сведения и похитил из республиканского бюджета денежные средства на сумму более 900 тыс. рублей, которые предназначались на регулирование численности безнадзорных животных на территории Бавлинского района.

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