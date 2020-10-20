Уфа, , 10:19 — REGNUM Кровля трехэтажного нежилого дома загорелась в селе Башкирии. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, сообщение о возгорании в нежилом здании в с. Иглино Иглинского района поступило на пульт спасателям вечером 19 октября. По повышенному рангу вызова были подняты 25 огнеборцев на семи единицах техники. Прибыв на место пожара, они установили, что горит крыша трехэтажного нежилого дома размерами 50×10 метров.

По предварительной информации никто не погиб и не пострадал. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

По словам главы администрации Иглинского района Николая Самойленко, этот многоквартирный дом заселен не был.

По данным некоторых СМИ, в 2015 году дом начала строить компания «Стройиндустрия», которую в 2018 году признали банкротом. Он рассчитан на 60 квартир (52 договора долевого участия).

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