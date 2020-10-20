Брянск, , 10:13 — REGNUM Женщина и её трёхлетний сын пострадали в результате наезда автомобиля на улице Советской в Брянске. Водитель иномарки не справился с управлением и, сбив железное ограждение, вылетел на тротуар, сообщили ИА REGNUM 20 октября в пресс-службе отдела ГИБДД по Брянску.

67-летний водитель Toyota Camry 19 октября в 18:45 вылетел на тротуар при совершении поворота на улицу Советскую. В ГИБДД уточнили, что авария произошла в связи с внезапным ухудшением здоровья автомобилиста. Иномарка сбила забор, выскочила на тротуар, по которому шли мать с ребёнком.

У 30-летней женщины медики диагностировали травмы локтя, плеча, ушиб грудной клетки, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясения головного мозга. Трёхлетний мальчик с переломом бедра и таза, тупой травмой живота госпитализирован.