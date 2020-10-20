Бишкек, , 10:14 — REGNUM Бывший заместитель председателя Государственной таможенной службы (ГТС) Киргизии Райымбек Матраимов, подозреваемый в выводе из страны $700 млн, задержан сотрудниками Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) страны. Об этом 20 октября сообщает пресс-центр ГКНБ республики.

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«20 октября 2020 года в рамках досудебного производства по факту коррупции в таможенных органах республики ГКНБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан и доставлен в здание ГКНБ бывший заместитель председателя ГТС Матраимов», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что двух боевиков одной из международных террористических организаций, связанных с террористами из Сирии, задержали сотрудники ГКНБ Киргизии.