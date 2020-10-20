Ханой, , 10:02 — REGNUM Число жертв наводнения, которое произошло в ряде центральных провинций Вьетнама, выросло до 105. Об этом 20 октября сообщает Национальный координационный комитет страны по борьбе с последствиями стихийных бедствий.

Также сообщается, что еще 27 человек числятся как пропавшие без вести. Кроме того, по информации комитета, в результате наводнений пострадали более 260 тыс. крестьянских хозяйств, были затоплены свыше 52,9 тыс. жилых домов, из которых 24,7 тыс. повреждены серьезно или разрушены полностью.

Помимо этого, указывается, что стихийным бедствием повреждено свыше 107,5 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий. При этом во многих населенных пунктах повреждены линии электропередачи и связи, а часть провинциальных дорог и автомагистралей данного региона были разрушены и затоплены и в результате несколько районов оказались в изоляции от внешнего мира.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября стало известно, что за последние несколько дней в центральной части Вьетнама в результате наводнений и других стихийных бедствий, которые были вызваны сильными ливнями, погибли 40 человек и ещё восемь числятся как пропавшие без вести.