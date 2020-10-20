Санкт-Петербург, , 10:00 — REGNUM В Калининском районе Санкт-Петербурга из-за прорыва трубы с холодной водой подтопило проспект. Об этом 20 октября ИА REGNUM рассказали в ГУП «Водоканал Петербурга».

Сообщение о прорыве трубы на проспекте Луначарского поступило в дежурную службу «Водоканала» около 08:44 мск 20 октября, дефект обнаружен напротив домов №№ 106−108.

«Произошло вытекание холодной воды на сети диаметром 600 мм. На абонентов авария не повлияло», — отметили в пресс-службе предприятия.

В настоящий момент вытекание ликвидируется.