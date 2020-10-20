Рубежное, , 09:57 — REGNUM На подконтрольной Украине территории ЛНР, в городе Рубежное два человека получили телесные повреждения различной степени тяжести. Об этом сообщила 19 октября пресс-служба национальной полиции Украины по области.

По предварительной информации, взрыв произошёл в квартире, в которой находился 61-летний мужчина и его 33-летний сын. В полиции считают, что пострадавшие попытались разобрать боевую гранату.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе Сумы задержали двух подозреваемых в ограблениях банкоматов. Один из задержанных ранее привлекался к уголовной ответственности за разбой.

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