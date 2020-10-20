Омск, , 09:47 — REGNUM Природоохранная прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела по факту загрязнения реки Омь. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 октября в прокуратуре Омской области.

По данным ведомства, поводом для проверки стала появившаяся в интернете информация о загрязнении реки из-за сброса сточных вод из водовыпуска.

Лабораторные исследования проб воды выявили превышение предельно допустимой концентрации нефтепродуктов, взвешенных веществ, анионных поверхностно-активных веществ.

Материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 247 УК РФ («Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов»).

Как сообщало ИА REGNUM, из-за попадания нефтепродуктов в реку Колва режим ЧС ввели на территории муниципалитета города Усинска Республики Коми.

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