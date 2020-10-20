Белгород, , 09:44 — REGNUM Уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» возбуждено по факту гибели семьи в посёлке Борисовка Белгородской области, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета. Супруги-пенсионеры и их восьмилетний внук отравились угарным газом.

Специалисты установили, что в доме, где жили погибшие, отсутствует тяга в вентиляционном и дымоходном каналах. Для того чтобы в полной мере провести комплекс следственных действий и экспертных исследований трагедии, установить лиц, ответственных за поддержание безаварийной работы газового оборудования и систем вентиляции, и было возбуждено уголовное дело.

Тела 78-летнего хозяина, его 74-летней супруги и их восьмилетнего внука были обнаружены 15 октября. Причиной гибели стало отравление угарным газом.

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