Саратов, , 10:29 — REGNUM В столице Саратовской области возникли осложнения с движением трамваев. Сегодня, 20 октября, по причине сходов вагонов дважды прерывалась работа электротранспорта. Об этом сообщает «Регион 64».

Первая остановка движения трамвая произошла в 7:10 по местному времени на 11-м маршруте на улице Танкистов. Инцидент с общественным транспортом произошел неподалеку от остановки «улица Жуковского». В 8:05 работа была возобновлена. Не прошло и часа, как подобное происшествие случилось на улице Советской около остановки «улица Рахова». Электротранспорт по маршрутам №3, 9, 10 и 11 прервал свое движение через Мирный переулок.

Трамваи по 11-му маршруту курсируют только от шестого квартала до улицы Осипова, а электротранспорт по маршруту №9 и 10 — от первого Просяного проезда и Октябрьского поселка передвигаются до Детского парка.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратове 4 июня 2020 года у стен Кировского троллейбусного депо провели профсоюзное собрание с участием депутатов. На предприятии объявили о создании нового профсоюза «Электротранспортник», так как старый, со слов работников, никакого участия в отстаивании прав рабочих не принимает.

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