Санкт-Петербург, , 09:37 — REGNUM В одном из ресторанов Васильевского острова в Санкт-Петербурге подралась группа студентов из Китая. Троим участникам конфликта понадобилась госпитализация. Об этом 20 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Конфликт между молодыми людьми произошел в ночь на 20 октября в ресторане на улице Кораблестроителей. Как сообщил правоохранительным органам 20-летний официант заведения, драку предварял скандал, во время которого несколько молодых мужчин азиатской внешности били посуду и кричали, все они были выпившими.

Прибывшие на место происшествия полицейские конфликт не застали, однако позже из ресторана бригадой скорой помощи с различными телесными повреждениями были госпитализированы трое студентов в возрасте от 19 до 26 лет.

«У двоих из них помимо полученных незначительных травм зафиксировано алкогольное опьянение», — отметили в Главке МВД.